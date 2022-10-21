CentilmenLig'de liderler Lefke ve Lapta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ilk 4 hafta sonunda takımların gördükleri kartlar sonucunda Aksa Süper Lig ve aksa 1. Lig’de Gentilmenlig puan durumlarını yayınladı.AKSA Süper Lig'de ilk dört haftanın ardından CentilmenLig puan durumu şekillendi.Ligin ilk dört haftalık periyodunda en centilmen takım Lefke olurken, menekşe beyazlıları; Yenicami ve Hamitköy takip etti.BİRİNCİ LİGDE EN CENTİLMEN LAPTAÖte yandan AKSA 1.Lig'de ilk dört hafta sonunda CentilmenLig puan durumu da şekillendi.Lapta ligin ilk dört haftalık periyodu içerisinde en centilmen takım oldu. Kırmızı yeşillileri; Girne Halk Evi ve Pera Larnaka Gençler Birliği takımları takip etti.