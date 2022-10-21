Antrenörler Derneği yönetimi İskele’de toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim İskele’de toplandı. Bölgesel toplantıların ilkini İskele bölgesinde gerçekleştiren Antrenörler Derneği yönetimi, toplantı öncesine özel gündemle toplantı gerçekleştirdi. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldığı toplantıda bazı önemli kararlar alındı.

ALINAN KARARLAR

Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu karalar, yeni başlayan futbol sezonunda (2022-2023) tüm liglerde ilk 4 haftada en başarılı olan antrenörler, dernek yönetimi tarafından belirlenerek ödül verileceği tarih ve yer belirlenmiş oldu. Dernek yönetimi tarafından daha önce belirlenen mazaret seminerin yapılacağı yer ve tarih olan 26 Ekim Çarşamba akşamı öncesinde ayın başarılı antrenörleri ödül töreni Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapılması kararı alındı. Lefkoşa maratonuna dernek yönetimi olarak katılım gösterileceği, 26 Ekim’de yapılacak olan mazaret semineri için giderlerin karşılaması için Spor Dairesi’ne yazılı olarak müracaat edilmesi, Kulüpler Birliği ile görüşme yapılarak antrenörlerin maçlara giriş kartları ile bilgi verilmesi, Dernek yönetimi tarafından düzenlenecek olan ve Futbol paydaşların tümünün yer alacağı yemeğin 9 Kasım’da yapılması ile birlikte 16 Kasım’da tüzük değişikliği için olağan üstü genel kurulu yapılması alınan kararlar arasında yer alıyor.

