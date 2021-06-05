Cenker Kaya’yı andılar

Küçük Kaymaklı merhum futbolcusu Cenker Kaya anısına U13 Anı Futbol Turnuvası düzenledi.

U 13 Anı Futbol Turnuvası Küçük Kaymaklı, Yenicami,Yonpaş Dumlupınar ve Baf Ülkü Yurdu takımlarının katılımıyla gerçekleşti. Cenker Kaya'nın anıldığı turnuvanın kupa törenine Kaya ailesi de katıldı.

Küçük Kaymaklı kulübünden turnuva ile ilgili yapılan açıklamada "Geleceğimizi şekillendirirken, geçmişimize altın harflerle yazılanları unutmuyoruz. Işıklar içinde uyu Cenker Kaya" ifadeleri kullanıldı.

