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Mesarya, altyapıyı Çelik’e emanet etti

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Mesarya, altyapıyı Çelik’e emanet etti
Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’da kulübün yapısı kurumsallaştırılmaya devam ediyor.
Deneyimli teknik adam Yusuf  Çelik, kulüp altyapısının başına getirildi. Yusuf Çelik, Mesarya U20, U17,U15 takımlarının yer aldığı grupların koordinatörü olarak atandı.Yusuf Çelik geçmişte Paşaköy altyapısında ve A takımında görev yapmıştı.
 
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