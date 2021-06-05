Mesarya, altyapıyı Çelik’e emanet etti

Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’da kulübün yapısı kurumsallaştırılmaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adam Yusuf Çelik, kulüp altyapısının başına getirildi. Yusuf Çelik, Mesarya U20, U17,U15 takımlarının yer aldığı grupların koordinatörü olarak atandı.Yusuf Çelik geçmişte Paşaköy altyapısında ve A takımında görev yapmıştı.

