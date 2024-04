Cenker Kaya anısına maç ve resepsiyon düzenleniyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), genç yaşta hayatını kaybeden üyesi Cenker Kaya’nın anısına perşembe günü maç ve resepsiyon düzenleyecek

Kıbrıs Türk Öğretmenle Sendikası üyesi, eğitimci ve futbolcu merhum Cenker Kaya’yı anı maçı ile anıyor. Kıbrıs Türk Öğretmenle Sendikası tarafından 4 Nisan Perşembe günü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso stadında saat 15.30 da Cenker Kaya anı maçı düzenliyor. Resepsiyonun ise saat 17.00’de KTÖS Lokali’nde yapılacağı kaydedildi.Kıbrıs Türk Öğretmenle Sendikası Cenker Kaya anı maçında Türk Öğretmen Koleji yıllarında Güvenç Erseven önderliğinde Üniversiteler arası düzenlenen ve her katıldığı turnuvayı kazanan “efsane takımda” yer alan takım arkadaşların katılacağı anı maçında bir araya gelecekler.CENKER KAYA’YI ZAMANSIZ KAYBETTİKKıbrıs Türk Öğretmenle Sendikası üyeleri merhum Cenker Kaya anı maçı öncesi yapılan açıklamada, “üyemiz ve eğitimci olan merhum Cenker Kaya her zaman toplumsal mücadeleye inanan ve bunun için her kavgaya katkı veren bir Öğretmendi. Cenker Kaya, okuldaki görevinin yanı sıra Girne bölgesinde kulüpler düzeyinde alt yapılarda birçok görev almış ve her iki görevde de önemli başarılara imza atmıştır. Onu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.