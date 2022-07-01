Cenk Şeren'in cezasında indirim

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ergazi Kulübü teknik direktörü Cenk Şeren’in 5 maçlık cezasını 3 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

TK-11/2021-2022 sayılı ve 06/6/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten ve BTM disiplin kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, 4/6/2022 tarihinde Ergazi GSK - Dipkarpaz TSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2. Lig müsabakasında, Ergazi GSK’nin Teknik Sorumlusu Cenk Osman Şeren’nin maçın 72. Dakikasında maçın hakemine yönelik sarfetmiş olduğu hakaret içerikli söz ve davranışlarından dolayı direkt kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyun alanının dışına gönderilmiştir. BTM Disiplin Kurulu ise 6/6/2022 tarihli kararında konu teknik sorumluya bahsi geçen disiplin ihlallerinden dolayı 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir, hakem ve gözlemci raporları incelenmiş olup daha sonra şahsen huzurumuza gelerek hem hakemden hem de kurulumuzdan defalarca özür dileyen ve maçın gerginliği içerisinde bahse konu sözleri söylediğini kabul eden ve de geçmişinde bu veya benzeri herhangi bir disiplin ihlalinden cezası bulunmayıp daha önce yılın en centilmen teknik sorumlusu seçilen ve pişmanlığı açıkça belli olan Cenk Osman Şeren aleyhine verilen 5 maçlık resmi müsabakadan men cezasını oybirliği ile 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine karar verilir.

