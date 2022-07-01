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Akova, Şuayıp Celme’yle yola devam

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Akova, Şuayıp Celme’yle yola devam
İktisatbank BTM 1. Lig ekiplerinden Akova-Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü 29 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda başkanlığa tek aday olan Şuayıp Celme ile yola devam ediyor.
Cengiz Ozaner’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Mali rapor ve faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından başkanlık için tek aday olan mevcut başkan Şuayıp Celme genel kuruldan onay aldı.
Şuayip Celme başkanlığındaki Akova Kulübü’nde yeni yönetimde şu isimler yar alıyor:
Başkan: Şuayıp Celme
Asbaşkanlar: Salih Sertkan – Hayrullah Erden
Sekreter: Hüseyin Cem Ozaner
Sporcu Sorumluları: Aziz Çelebiaziz – Mustafa Yaramaz
Tahsildar: Barış Ünüvardır
Sosyal aktivite sorumlusu: Ulaş Ünüvardır
Faal Üyeler: Halil Özçoban, Fikret Sekizler, Ahmet Aköz
Lokal ve Saha Sorumluları: İlkay Babayiğit, Çağlar Çimen, Cankut Çetin
 
 
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