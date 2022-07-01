Akova, Şuayıp Celme’yle yola devam

İktisatbank BTM 1. Lig ekiplerinden Akova-Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü 29 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda başkanlığa tek aday olan Şuayıp Celme ile yola devam ediyor.

Cengiz Ozaner’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Mali rapor ve faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından başkanlık için tek aday olan mevcut başkan Şuayıp Celme genel kuruldan onay aldı.

Şuayip Celme başkanlığındaki Akova Kulübü’nde yeni yönetimde şu isimler yar alıyor:

Başkan: Şuayıp Celme

Asbaşkanlar: Salih Sertkan – Hayrullah Erden

Sekreter: Hüseyin Cem Ozaner

Sporcu Sorumluları: Aziz Çelebiaziz – Mustafa Yaramaz

Tahsildar: Barış Ünüvardır

Sosyal aktivite sorumlusu: Ulaş Ünüvardır

Faal Üyeler: Halil Özçoban, Fikret Sekizler, Ahmet Aköz

Lokal ve Saha Sorumluları: İlkay Babayiğit, Çağlar Çimen, Cankut Çetin



