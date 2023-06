Türkmenköy’de Meftun Türker istifa etti

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy ASK başkanı Meftun Türker, özel nedenlerden dolayı başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkmenköy ASK başkanı Meftun Türker7 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürüttüğü görevini özel nedenlerden dolayı bırakma kararı aldı. Meftun Türker’in istifa kararından sonra yeni kulüp başkanını seçmek için, Türkmenköy ASK olağan üstü genel kurul kararı aldı. Olağanüstü genel kurul 26 Haziran 2023 pazartesi günü kulüp lokalinde yapılacak.