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Çekişmeli maç Mağusa’nın

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Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, çekişmeli geçen hazırlık maçında Merit Alsancak Yeşilova’yı 4 – 3 mağlup etti

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Çekişmeli maç Mağusa’nın
Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, çekişmeli geçen hazırlık maçında Merit Alsancak Yeşilova’yı 4 – 3 mağlup etti.Karaoğlanoğlu Orhan Duran Stadyumunda oynanan ve Mehmet Sezener’in yönettiği hazırlık maçında Mağusa Türk Gücü’nün gollerini 19. dakikada Ünal Kaya, 24.dakikada Arif Uysal,48. dakikada Emre Özsin ve 88. dakikadaKossi attı. Merit Alsancak Yeşilova’nın golleri ise Abdullah, Aksel ve Fidelis’ten geldi.
 
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