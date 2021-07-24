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Mormenekşe zorlanmadan kazandı

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Mormenekşe zorlanmadan kazandı

Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Doğu bölgesinin Birinci Ligde 2 temsilcisi Mormenekşe ile Çanakkale Cemal Balses Stadında karşılaştılar. Mormenekşe ile Çanakkale arasında oynanan maçı Mormenekşe 3 – 1 kazandı.Her 2 takımın da bol bol oyuncu değiştirdikleri maçta Mormenekşe’nin golleriErdoğ, İrfan Özbaysal ve Sami Yahat’tan geldi. Çanakkale’nin golünü ise Yunus penaltıdan attı.
 

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Etiketler; #Mormenekşe #ÇANAKKALE #hazırlık maçı
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