Mormenekşe zorlanmadan kazandı

Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.

Doğu bölgesinin Birinci Ligde 2 temsilcisi Mormenekşe ile Çanakkale Cemal Balses Stadında karşılaştılar. Mormenekşe ile Çanakkale arasında oynanan maçı Mormenekşe 3 – 1 kazandı.Her 2 takımın da bol bol oyuncu değiştirdikleri maçta Mormenekşe’nin golleriErdoğ, İrfan Özbaysal ve Sami Yahat’tan geldi. Çanakkale’nin golünü ise Yunus penaltıdan attı.

