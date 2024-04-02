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Çaykur Rizespor, İstanbul'da zorlanmadı

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Çaykur Rizespor, İstanbul'da zorlanmadı
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında son sıradaki İstanbulspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip Çaykur Rizespor, Ibrahim Olawoyin'in 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 44. dakikada Martin Minchev ile bir gol daha bulan Karadeniz ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Minchev, skoru 3-0 yaptı. Maçın skorunu 90. dakikada Çaykur Rizespor'dan Babajide Akintola ilan etti: 0-4
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon 21. yenilgisini yaşayan ve  kümede kalma umutları oldukça azalan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 10 maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silinmişti.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi de yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.
 
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