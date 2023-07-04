Girne Halk Evi’nin ilk transferi Osman

Girne’nin Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi yeni sezona yönelik transferlerine başladı. Girne Halk Evi, geçtiğimiz sezon BTM İkinci Lige düşen Tatlısu’dan Osman Gürgöze’yi transfer etti. 25 yaşındaki Osman Gürgöze dün yönetici Ümit Aktül eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile kırmızı beyazlılara transfer oldu.
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