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Çanakkale, bombayı patlattı

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Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve çalışmalara başlayan birinci ligin yeni ekibi Dem’sCons. Çanakkale tecrübeli kaleci Yusuf Yontar’la anlaştı

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Çanakkale, bombayı patlattı
Terfi ettiği Birinci Lig'de güçlü bir kadro kuran Dem'sCons Çanakkale Göçmenköy'ün tecrübeli kalecisi Yusuf Yontar'ı transfer etti.
Süleyman Can başkanlığındaki yeşil beyazlı yönetim teknik direktörlüğe Ahmet Ogan'ı getirdikten sonra kadrosunu güçlendirip genişletme adına çalışmalar yapıyor.
Mağusa Türk Gücü'nde üç lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon Göçmenköy'e transfer olan Yusuf yeniden doğu bölgesine dönerek Çanakkale'nin kadrosuna bonservisli olarak katıldı.
 
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