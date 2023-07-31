Esentepe’den iki transfer birden

Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Esentepe, kadrosundan başka kulüplere giden futbolcuların yerine transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Türk Ocağı Spor kulübü alt yapısından yetişen başarılı oyuncu Ali Avcısoyu bonservisli olarak Esentepe’ye transfer oldu.
Öte yandan Esentepe yönetimi tecrübeli kaleci Ahmet Vatanseven’i bu sezon BTM 1. Lig’de mücadele edecek olan Dörtyol Spor Kulübü’nden bonservisli olarak kadrosuna kattı.
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