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Çakır komiserliğe veda etti

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Çakır komiserliğe veda etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun deneyimli saha komiseri Yakup Çakır, 20 yıllık saha komiserliği görevini bıraktı.
Yakup Çakırsaha komiserliğine vedası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“1999 – 2020 yılları arasında elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştığım KTFF Saha Komiserlik görevimi 20. yılımın sonunda tamamlamış bulunmaktayım.
Bu güzel camiadaki saygıdeğer insanların üzerimdeki emeklerinden dolayı tek tek hepinize teşekkür ederim.”
 
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