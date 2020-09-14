Serdarlı Belediyesi saha için devrede

Serdarlı Belediyesi, BTM Birinci Lig kulüplerinden Serdarlı’nın maçlarını oynadığı 14 Ağustos Stadının zemininin iyileştirilmesi için Serdarlı Belediyesi devreye girdi.

Spor Dairesinin de katkılarıyla futbol sahasının zemininin düzeltilmesi ve çim ekimi tüm hızıyla devam ederken, Serdarlı Belediyesi ekipleri zeminin yeni sezona yetişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

