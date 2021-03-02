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Çağrı, Dersim’e gidecek

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Çağrı, Dersim’e gidecek
Niyazi ERGÜLEN
Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Dersimspor futbolcularımızla yakından ilgileniyor.
İbrahim Hatay ve Okan Gün ile anlaşan ve sezona iddialı girecek olan Dersimspor, Ozanköy futbolcusu Çağrı Taşdemirci ile de yakından ilgileniyor.
Lapta U21 Takımı ve Karaoğlanoğlu’nda forma giydikten sonra Ozanköy’e transfer olan Çağrı Taşdemirci’nin de kısa süre içerisinde Dersimspor takımına katılması bekleniyor.
 
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