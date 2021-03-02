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Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı

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Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokyaspor’dan transfer teklifi alan K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün genç yıldızı Hasan Akkuyu, İstanbul’a gitti.
İstanbul’dan Konya’ya gidecek olan Hasan Akkuyu, Cuma günü ise Nevşehir’e giderek SuvermezKapadokyaspor ile antrenmanlara başlayacak.
Karla kaplı SuvermezKapadokyaspor sahasında antrenmanlara başlayacak olan Hasan, başkan Evren Mannaş ile teknik direktör Ahmet Sakallı’dan izin alarak kendisine gelen teklifi değerlendirmişti.
 
 
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