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İrfan, yuvaya döndü

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İrfan, yuvaya döndü
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AKSA 1. Lig’de ilk devreyi ligin dibinde tamamlayan Görneç takımı ikinci devre hazırlıklarını teknik direktör Ali Özçalışkan yönetiminde sürdürürken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Görneç yönetimi ikinci devreye iyi başlamak adına geçmiş yıllarda takımın gol silahı olan ve bu sezon ChinaBazaar Gençlik Gücü formasını terleten İrfan Boşnak’ı yeniden kadrosuna kattı.
Boşnak’ın transferi için bugün toplanan Görneç başkanı Fırat Kasım, yöneticilerden Mehmet Şah ile ChinaBazaar Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı, bu transferin bonservisli olarak yapılabilmesi için anlaşmaya vardılar.
 
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