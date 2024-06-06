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C Lisans Antrenörlük Kursu ders saatleri belirlendi

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C Lisans Antrenörlük Kursu ders saatleri belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan ve 24 Haziran - 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek C Lisans Antrenörlük kursu ile ilgili ders saatleri belirlendi. Buna göre ilgili tarih aralığındaki dersler saat 14.00-20.00 saatleri arasında Lefkoşa'da gerçekleşecek. Kursa katılacak olanların ilgili saatlere göre programlarını düzenlemeleri istenirken, kursa son başvuru tarihinin 10 Haziran 2024 Pazartesi günü olduğu hatırlatıldı.
 
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