Burçin, Yeniboğaziçi’nden ayrıldı

Aksa Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde takımdan ayrılan isimler arasına kaptan Burçin de eklendi. Kaleci Remzi’den sonra deneyimli oyuncu Burçin Kerimoğulları da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulubündenayrıldığını açıkladı. 6 yıl boyunca Yeniboğaziçi forması giyen Burçin, takımın Süper Lige yükselmesine önemli katkı yapmıştı.

Burçin Kerimoğulları’nn yaptığı paylaşım şöyle:

“Dile kolay 6 yıl.

Yıllarca kaptanlığını yaptığım ve BTM liginden süperlige kadar tüm kademesinde aralıksız gururla formasını terlettiğim @yenibogazicidogansporklubune veda etme zamanım geldi.

Bu kutsal formanın herzaman sorumluluğunun bilincinde olarak beni bu takıma laik gören başta başkanlarım,hocalarım,köy halkı ve birlikte savaştım, takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletirim.

Kalbimin en güzel yerinde olacaksınız.”

