Gönyeli’de Piro dönemi

Aksa 1. Lig ekibiGönyeli’de hafta sonu görevinden istifa edem Çağan Çerkez'den boşalan görevin yeni ismi belli oldu. Gönyeli yönetimi teknik adamlığa camianın içerisinden Mustafa Piro'yu getirdi.
Kırmızı beyazlılar, camianın eski futbolcu ve teknik adamlarından Mustafa Piro ile Salı günü görüşerek tüm konularda anlaştı.
Mustafa Piro, takımla ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.
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