Burak, yeniden Ocak’ta

Aksa Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı sezonun ilk transferini tecrübeli ayakla yaptı.
Başkent ekibi Göçmenköy’ün kadrosunda düşünmediği orta saha futbolcusu Burak Sarıkaya’yı Türk Ocağına verdi.
Federasyonda imza atan Burak sarı siyahlı formayı giydi.
Burak Sarıkaya, Türk Ocağı’nda 3 sezon oynadıktan sonra yaklaşık 4 sezon önce kulüpten ayrılmıştı.
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