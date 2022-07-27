GG, golcüsünü Zimbabve’den getiriyor

China Bazaar Gençlik Gücü, Zimbabve'li hücum oyuncusu Charlton Mashumba'yı önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaya getirecek

Süper Ligin Lefkoşa ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü hücum hattındaki eksikliğini yabancı futbolcuyla doldurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GG, Zimbabve'li hücum oyuncusu CharltonMashumba'yı önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaya getirecek.

Son olarak Güney Afrika Ligi ekiplerinden Sekhukhune United'da forma giyen 29 yaşındaki santraforun Küçük Kaymaklı futbolcusu FelixObada'nın da yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

1,79 cm boyundaki Mashumba, son vuruşlardaki becerisiyle biliniyor.

