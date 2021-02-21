Inter derbiyi kazandı, Lukaku tarihe geçti

İtalya Serie A'da 23. haftanın en önemli mücadelesinde Milan, Inter'i ağırladı. Karşılaşmayı Inter 3-0 kazanırken, takımının son golünü kaydeden Belçikalı yıldız forvet Lukaku da Serie A tarihine geçti

Serie A lideri Inter, 23. haftada derbi mücadelesinde ezeli rakibi Milan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-0 kazanan mavi siyahlılar, puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan derbide mağlup olan ve Inter ile puan farkı 4'e çıkan Milan ise 2. sırada bulunuyor.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 5 ve 57'de Arjantinli Lautaro Martinez ile 66. dakikada Belçikalı yıldız Romelu Lukaku kaydetti.

Bu golle birlikte Romelu Lukaku, Benito Lorenzi'den sonra (1950) Serie A'da arka arkaya 4 Milano derbisinde de ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

