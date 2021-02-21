Inter derbiyi kazandı, Lukaku tarihe geçti

Serie A lideri Inter, 23. haftada derbi mücadelesinde ezeli rakibi Milan ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-0 kazanan mavi siyahlılar, puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan derbide mağlup olan ve Inter ile puan farkı 4'e çıkan Milan ise 2. sırada bulunuyor.
Inter'e galibiyeti getiren golleri; 5 ve 57'de Arjantinli Lautaro Martinez ile 66. dakikada Belçikalı yıldız Romelu Lukaku kaydetti.
Bu golle birlikte Romelu Lukaku, Benito Lorenzi'den sonra (1950) Serie A'da arka arkaya 4 Milano derbisinde de ağları sarsan ilk oyuncu oldu.
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