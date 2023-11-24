BTM’de ilk haftanın cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Kasım 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Volkan Sönmez (Dipkarpaz TSK), Onur Güler (Gülgün Süt Düzova GSK), Berk Göksoylu (Ortaköy SK)

2 Maç:Süleyman Özoğul (Dörtyol SK)

3 Maç: Mert Kurnaz (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:ErkanAlşanlı (Tuzlaspor)

2 Maç:FıratKıranel (Ortaköy SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 18 Kasım 2023 tarihinde 19966 maç numarasıyla oynanan AtollKozanköy SK – Denizli SK müsabakasının maç raporları incelenmiş olup, Denizli SK takımının 106422 lisans numarasıyla müsabakada futbolcu olarak yer alan Mehmet Keskiner, maçın 32.dakikasında ciddi faul gerekçesiyle oyundan ihraç edilmiştir. İhraç edildikten sonra maçın bitimine kadar geçen sürede küfürler ettiği raporlarda yer almıştır. İlgili oyuncuya DT 43/1 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

