Atletizmde dışa açılım hız kazanıyor

KKTC Atletizm Federasyonu 28 Kasım’da İstanbul’da Balkan ülkelerinin yer alacağı gala gecesine, 29 Kasım’da ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın atletizm yapılanması için gerçekleştireceği toplantıda gözlemci statüde aldığı davet üzerine katılacak

Atletizmde dışa açılım için atılan adımlar hız kazanıyor. KKTC Atletizm Federasyonu 28 Kasım’da İstanbul’da Balkan ülkelerinin yer alacağı gala gecesine katılacak. 29 Kasım’da ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın atletizm yapılanması için gerçekleştireceği toplantıda gözlemci statüde aldığı davet üzerine katılım gösterecek. Federasyon ayrıca 2024 Olimpiyatları çerçevesinde elit atlet Buse Savaşkan’ın olimpiyat vizesi alabilmesi için daha önce olimpik atletler yetiştirmiş bir Ukraynalı antrenör ile anlaşma sağladı. Buse, Portekiz’de deneyimli antrenör ile çalışarak olimpiyat kotası almaya çalışacak. Ayrıca Avrupa Şampiyonası’ndaki temaslar da meyve vermeye başlarken, atletler ülkemizde kamp yapmaya başladı.

SAKALLI, TEMASLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, 28 Kasım’da Balkan ülkelerinin İstanbul’da katılacağı gala gecesi ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın atletizm yapılanması için 29 Kasım’da yapılacak toplantıya gözlemci statüde katılacak olmalarının önemine değindi. İlk olarak bir süredir sıkıntılar yaşanan Türkiye Atletizm Federasyonu ile görüşeceklerini, itilaflı olunan ve fikir ayrılıkları yaşanan konuların konuşulmasının planlandığını belirten Sakallı, ayrıca milli sporcuların kampları ile ilgili sıkıntılar yaşandığını, bunların da çözümü için görüşüleceğini aktardı.

Bu görüşmenin aradaki sıkıntıları giderme adına önemli olduğuna işaret eden Sakallı, toplantıda da Kıbrıs Türk atletizmini anlatma şansını bulacaklarını ifade etti.

“BUSE’NİN OLİMPİYATA KATILMASI İÇİN UKRAYNALI BİR ANTRENÖR İLE ANLAŞTIK”

Buse Savaşkan’ın olimpiyat kotası alabilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Ferhat Sakallı, “Dışa açılımda bireysel sporların öncelikli olduğunu devamlı söyledik. Buse Savaşkan olimpiyatlara en yakın sporcumuz. Daha önce olimpiyatlara ve büyük organizasyonlara sporcu yetiştirip katılmasını sağlayan, erkekler yüksek atlama branşında 2,40 dereceye ulaşan sporcusu bulunan Ukraynalı bir antrenör ile anlaştık. Bu hafta Buse’yi Portekiz’e çalışması için göndereceğiz. Bu da bizim için büyük bir adım” dedi.

Sakallı, başarılı sporcuları üst tarafta desteklerken, alt tarafta da altyapılara önem verip, dışa açılımı hızlandırmak istediklerini, bu tür davetlere katılarak ülkeyi tanıtma ve çocukların önünü açma hedefinde olduklarını ifade etti.

“İSTANBUL’DAKİ TEMASLARIMIZ MEYVE VERMEYE BAŞLADI”

İstanbul’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda yaptıkları temasların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Ferhat Sakallı, “Şu an Estonya’dan bir sporcu ülkemize gelerek kampa girdi. Arkadan gelecek kafile olacak. Ayrıca Bulgaristan’ın da bir talebi var. Eski antrenörümTaiwo, şu anda Amerika’da üniversitede altyapıların başında ve olimpik kadroya giren çocukları buraya getirmeyi planlıyor. Onunla da ilgili görüşmeler sürüyor” dedi.

“MARATON ORGANİZASYONLARIMIZDA ÇITA YÜKSELDİ”

Tüm bu dışa açılımlarla beraber yaptıkları organizasyonların planlamasını bir yıl önceden yaptıklarını aktaran Ferhat Sakallı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta yarı maraton koşulduğunu ve o maratona göre ülkemizde yapılan maratonlarda daha iyi dereceler koşulduğunu aktardı. “Maraton organizasyonlarımızda çıta bir buçuk, iki yıllık sürede yükseldi. Yaptığımız organizasyonların ne kadar geliştiğini, binlerce kişinin katıldığını görüyoruz. Bu da bizim adımıza önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.

