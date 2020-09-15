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BTM’de gruplarda sona doğru

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BTM’de gruplarda sona doğru
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. ve hafta son hafta başladı.
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şöyle;
BTM Birinci Lig Birinci Grup
16 Eylül Çarşamba
Kumyalı – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Necmi Bulut
Yeni Erenköy – Sipahi,Yeni Erenköy Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Civisil– Ötüken, 0-2
Karadeniz– Ardahan, 5-1
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Pile–Yenişehir, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Yeniceköy – Akıncılar,2-1
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Demirhan – Haspolat, Sadık Cemil Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Pınarbaşı – Alayköy,Göçmenköy Stadı, Ömer Doğru
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Tepebaşı – Kalkanlı,0-7
Akdeniz – Sadrazam Kayalar, 1-3
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gayretköy– Gaziveren, 5-0
(Foto: Richard BEALE)
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