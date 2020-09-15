BTM’de gruplarda sona doğru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. ve hafta son hafta başladı.Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şöyle;Kumyalı – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Necmi BulutYeni Erenköy – Sipahi,Yeni Erenköy Stadı, Mehmet Volkan ÇelikCivisil– Ötüken, 0-2Karadeniz– Ardahan, 5-1Pile–Yenişehir, Eray Vudalı Stadı, Ferhat TunaYeniceköy – Akıncılar,2-1Demirhan – Haspolat, Sadık Cemil Stadı, Ahmet ÖzkurtuluşPınarbaşı – Alayköy,Göçmenköy Stadı, Ömer DoğruTepebaşı – Kalkanlı,0-7Akdeniz – Sadrazam Kayalar, 1-3Gayretköy– Gaziveren, 5-0