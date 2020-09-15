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Liderin yedekleri de fırtına gibi

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Liderin yedekleri de fırtına gibi
Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig İkinci Grupta son hafta maçında puan kayıpsız lider Karadeniz 61, Raif Denktaş Stadında, Hüseyin Özaşık’ın yönettiği maçta Ardahan’ı, farklı mağlup etti.
Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkanKaradeniz 61, zayıf rakibi karşısında 4 farklı galibiyet alarak grubu puan kaybetmeden tamamlayarak, playoff maçlarına moralli başlayacak.
Karadeniz 61’i grubu son sırada tamamlayan Ardahan karşısında galibiyete taşıyan golleri penaltıdan Ümit, Dursun Ali 2 ve Mehmet Turgut 2 attı. Ardahan’ın tek golü penaltıdan Halil Bekcan’dan geldi.
 
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