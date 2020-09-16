banner480
banner69
247 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
85 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
38 0
93 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
416 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
38 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
19 0
banner460

BTM’de gözler ikinci turda

banner476

BTM’de gözler ikinci turda
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig maçları ile ilgili maç programları yeniden düzenlenmişti.
Alınan karara göre;2.Tur karşılaşmaları 20 Eylül 2020 (Pazar) tarihinde, final karşılaşmaları ise 23 Eylül 2020 (Çarşamba) tarihinde oynanacak.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.