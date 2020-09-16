BTM’de gözler ikinci turda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig maçları ile ilgili maç programları yeniden düzenlenmişti.
Alınan karara göre;2.Tur karşılaşmaları 20 Eylül 2020 (Pazar) tarihinde, final karşılaşmaları ise 23 Eylül 2020 (Çarşamba) tarihinde oynanacak.
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