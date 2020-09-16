Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligde grup maçları tamamlanırken grupların gol kralları da belli oldu.

BTM İkinci Lig Beşinci Grubu 18 golle tamamlayan Abdullah Parıldar grubun gol kralı.

Demirhan’ın golcüsü 7 grup içerisinde de en çok gol atan futbolcu olurken, BTM İkinin Gol Kralı olmuş oldu.

