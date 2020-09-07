BTM yine ertelendi

KTFF, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında BTM İkinci Lig de dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri organizasyonları erteledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında açıklama yaparken, grup maçları tamamlanma aşamasına gelen BTM İkinci Ligi de 1 Ekim’e kadar erteledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Bugünden itibaren 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonları ertelendi.

Bu bağlamda KTFF bünyesinde aktif olarak devam eden tek lig olan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig maçları dahil tüm futbol etkinlikleri ilgili tarihe kadar ertelendi.

Söz konusu karara tüm kulüplerin uymasını ve uyarıları dikkate alarak gerekli sağlık önlemlerini almasını rica ederiz.”

