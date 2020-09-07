Futbola korona arası

Ülkede koronavirüs vaka sayılarının kısa süre içerisinde kontrolsüz bir şekilde artması sonrasında kulüpler de önlemler alıyor.

K-PET Süper Ligde sezon açılış gerçekleştirecek olan Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar resmi açılış törenlerini ertelediler. Bazı takımlar ise antrenmanlarını belli bir süre için askıya aldılar. Futbol akademileri ise antrenmanlara ara verme kararı aldılar.

