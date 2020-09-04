BTM yakacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 8.Hafta oynanacak. Oldukça sıcak havaların hüküm sürdüğü bugünlerde futbolcular ve hakemler zor şartlarda mücadele edecekler.

Saat 17:00’de başlayacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM İkinci Lig Birinci Grup

5 Eylül Cumartesi

Kumyalı – Bafra, Mehmetçik Stadı, Halil Atlar

Sipahi – Ergazi, Yeni Erenköy Stadı, İbrahim Katmer

6Eylül Pazar

Yedikonuk – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, Tufan Çerçioğlu

BTM İkinci Lig İkinci Grup

5 Eylül Cumartesi

Civisil – Karadeniz 61, Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna

6Eylül Pazar

Ardahan – Boğaziçi, Geçitkale Stadı, Burak Mandralı

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

6Eylül Pazar

Pile – Pergama, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara

Mutluyaka – Güvercinlik, Ergün Osman Mehmet Stadı, Cemal Sarı

Çayönü – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Ahmet Özkurtuluş

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Gaziköy – Kırıkkale, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Yeniceköy – Gönendere, Cihangir Stadı, Necmi Bulut

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

6Eylül Pazar

Haspolat – Ağırdağ, Göçmenköy Stadı, Abdullah Genç

Bahçeli – Alayköy, Nihat Bağcıer Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Pınarbaşı – Demirhan, Mustafa Üçöz Stadı, Hüseyin Özaşık

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

6Eylül Pazar

Çamlıbel - Tepebaşı, Ahmet Ratip Okkan Stadı, Serkan Başkaya

Kalkanlı – Sadrazam Kayalar, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Şakir Azizoğlu

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

5 Eylül Cumartesi

Gaziveren – Akçay, Bilal İyigün Stadı, Olgun Canik

Mevlevi – Gayretköy, Zümrütköy Stadı, İsmail Ercan

Yeşilyurt – Serhatköy, Emek Stadı, Ahmet Genç

(Foto: Richard BEALE)

