BTM'de 5. hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.Hafta maçları oynanan maçlarla tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1.Grup
Bafra-Yedikonuk, 0-2
Ergazi-Kumyalı,1-0
Sipahi-Yenierenköy,1-2
2.Grup
Ardahan-Karadeniz 61, 2-7
Ötüken-Civisil5-1
3.Grup
Mutluyaka-Pergama, 5-0
Güvercinlik-Çayönü,0-1
Yenişehir-Pile, 2-3
4.Grup
Akıncılar-Yeniceköy, 3-0
Gönendere-Gaziköy, 0-1
5.Grup
Haspolat-Demirhan, 2-1
Alayköy-Pınarbaşı, (Alayköy sahadan çekildi)
Ağırdağ -Bahçeli,1-2
6.Grup
Kalkanlı-Tepebaşı, 2-2
Sadrazam Kayalar-Akdeniz, 8-0
7.Grup
Akçay-Yeşilyurt, 3-0
Gaziveren-Gayretköy, 1-0
Serhatköy-Mevlevi, 0-6
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