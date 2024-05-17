Liglerde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplandı. AKSA Süper Lig Play-Out, AKSA 1.Lig Play Off/Out ve Red7Oil U14 Ligi maçlarını görüşen kurul aşağıdaki kararları aldı.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Harun Temel (Zella Estate Yenierenköy TSK) 1 Maç

Selçuk Soyer (Lapta TBSK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Aytun Özner Aygın (Ozanköy SK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)

Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Hüseyin Özbilen (Geçitkale GSK)

Emre Çam (Geçitkale GSK)

