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Liglerde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Liglerde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplandı. AKSA Süper Lig Play-Out, AKSA 1.Lig Play Off/Out ve Red7Oil U14 Ligi maçlarını görüşen kurul aşağıdaki kararları aldı.
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Harun Temel (Zella Estate Yenierenköy TSK) 1 Maç
Selçuk Soyer (Lapta TBSK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Aytun Özner Aygın (Ozanköy SK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)
Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Hüseyin Özbilen (Geçitkale GSK)
Emre Çam (Geçitkale GSK)
 
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