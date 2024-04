Nasıroğlu “Kaosu aştık ve artık önümüzü görmeye başladık”

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu “Önceliğimiz bu yılı hızlı bir şekilde hallederek yeni sezona odaklanacağız. Basketbolda kaosu aştık ve artık liglerimiz başladı ve önümüzü görmeye başladık.”dedi

Basketbol Federasyonu 100 günlük icraatlarını basın toplantısı ile açıkladı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısına Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, As Başkanlar Ahmet Karaoğlan ile Eda Türkmen Kutruza ve yönetim kurulu Nihat Yılmaz katıldılar.

HEDEFİMİZ BASKETBOLU İYİ GÜNLERE TAŞIMAK

Basın toplantısında ilk sözü alan Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu göreve geldikleri zaman duran basketbolu yeniden oynattıklarını belirterek, “Öncelikle karmalarımızı Türkiye’ye yolladık ardından alt yapı liglerimiz başladı ve şimdi de Erkekler Ligi başladı. Bize güvenen aileler ve sponsorlarla 0 TL ile aldığımız federasyonumuzu iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. 3600 Euro Swıtch borcu bulduk ama yine de yolumuza devam ediyoruz.

Önceliğimiz bu yılı hızlı bir şekilde hallederek yeni sezona odaklanacağız. Basketbolda kaosu aştık ve artık liglerimiz başladı ve önümüzü görmeye başladık.”dedi.

KARAOĞLAN: TÜZÜK ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ

Basketbol Federayonu As Başkanı Ahmet Karaoğlan ise toplantıda yaptığı açıklamada. “hedefimiz çağdaş bir tüzüğü hayata geçirmek için harekete geçtik. Önce federasyonda kendi aramızda konuşacağız ardından da kulüplerle tüzük konusunda bir araya geleceğiz.

Yapacak çok işimiz var. 23 Nisan’da KKTC Meclis Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile NEU RA 25 Spor Salonu’nda tüm KKTC’de yer alan çocuklarla Basketbol Şenliği düzenleyeceğiz. Basketbolda sevgili Yücel Hatay abimizle Basketbol tarihini yazacaktır.”açıklamasını yaptı.

YILMAZ’DAN SWİTCH KONUSUNDA AÇIKLAAMALAR

Federasyon yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz da açıklamalar yaptı.

Yılmaz, “Facebook ve Instagram’ı harekete geçirdik. Whatsapp’ta kurulan basın grubu ile de haberler basına verilmektedir. Swıtch konusunda da eski verileri alamadık ama şu anda yaptıklarımızla işleri yoluna koymayı başardık.”dedi.

KUTRUZA: FEDERASYONA GÜVEN ARTTI

Basketbol Federasyonu As Başkanlarından Eda Türmen Kutruza da basın toplantısında söz alarak açıklamalar yaptı.

Kutruza, “Basketbol Federasyonu olarak önce güveni sağladık. Biz iş yapmaya geldik. Kadın basketbolunu yeniden ayağa kaldırıyoruz, alt liglerde ligler başladık. Şimdi bayramdan sonra Kadınlar Ligini 6 takımla başlatıyoruz. Hedefimiz yazda da eski kadın basketbolcuları ile organizasyonlar yapmak amacındayız.”diyerek açıklamalarını tamamladı.