2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 10 Temmuz da başlıyor

Şampiyona 10 Temmuz Pazartesi akşamı deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına oynanacak olan Kulüpler Arası Yıldız Kızlar Kategorisi müsabakaları ile başlayacakve 32 karşılaşma oynanacak

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 10 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 de oynanacak ilk müsabakalar ile başlayacak. Toplamda 3 hafta sürecek ve 7 müsabaka gecesinde tamamlanacak organizasyonda 91 takım olmak üzere 6 kategoride 182 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona 10 Temmuz Pazartesi akşamı deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına oynanacak olan Kulüpler Arası Yıldız Kızlar Kategorisi müsabakaları ile başlayacak ve 32 karşılaşma oynanacak.

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine 12 Temmuz Çarşamba akşamı Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde oynanacak olan 16 karşılaşma ile devam edilecek.

14 Temmuz Cuma akşamı ise deprem felaketinde kaybettiğimiz velilerimiz anısına düzenlenen U12 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde 30 karşılaşma oynanacak.

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi karşılaşmalarına 17-19 ve 24 Temmuz da oynanacak müsabakalar ile devam edilecek.

26 Temmuz akşamı 6 kategoride oynanacak olan final ve 3. lük karşılaşmaları ile şampiyona tamamlanacak.

Şampiyon da Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde ilk 3 dereceye giren takımlara 1. ye 7000 2. ye 5000 TL ve 3. ye 3000 TL olmak üzere toplamda 30000 TL parasal ödül verilecek.



