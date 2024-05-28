BTM 2’de maçların başlama saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen DİGİTÜRK Kıbrıs BTM2 Lig’de maçların başlama saatleri 1 saat ileriye alındı.

6 Grupta oynanan karşılaşmalar ilk 3 hafta saat 17.00’de başlamaktaydı.

Buna göre 1-2 Haziran tarihlerinde oynanacak olan ligin 4.Hafta karşılaşmaları saat 18.00’de başlayacak.

