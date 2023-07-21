BTM 2’de goller yarı final için

İktisatbank BTM 2.Lig’de 22-23 Temmuz tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan çeyrek final maçları sonucunda 12 takım yarı finale yükselecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de çeyrek final maçları bugün başlıyor.

22-23 Temmuz tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı. Saat 17.30’da başlayacak olan maçların normal sürelerinde eşitlik bozulmaması halinde uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da taraflardan biri üstünlük sağlayamazsa yarı finale yükselecek ekipler seri penaltı atışları sonunda belli olacak.



İktisatbank BTM 2.Lig Ceyrek final maç programı

22 TEMMUZ 2023, CUMARTESİ

17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay SK – Yeniceköy ZSK (Cenk Aras Özfutu)

17.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Tuzlaspor – Korkuteli GD(Ferhat Tuna)

17.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Bahçeli SK – Gayretköy GSK(Hakan Ünal)

17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Sadrazam Kayalar SK – Şirinevler YSK(İsmail Ercan)

17.30 Doğancı Emek Stadı Doğancı SK – Serdarlı GB (İbrahim Katmer)

17.30 Kozanköy Rauf Raif Denktaş Stadı AtollKozanköy SK – Halil FalyalıKumyalı(Şakir Azizoğlu)

23 TEMMUZ 2023, PAZAR

17.30 Akova Eray Vudalı Stadı Sun RepublicYarköy PGSK – Kırıkkale TSK(Tufan Çerçioğlu)

17.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Aslanköy GSD – Doğruyol Pınarbaşı(Serkan Özdenkçi)

17.30 Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz TSK – Çamlıbel SKD(Abdullah Genç)

17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz – Royal Sun Ötüken TKOSK(Arif Malek)

17.30 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy SK – Gaziveren SK(Burak Mandıralı)

17.30 Dörtyol AdemNural Stadı SB Tic. Güvercinlik İYSK – Ergazi GSK(Mehmet V. Çelik)

