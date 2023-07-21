BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14-15-16 Temmuz 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ümmet Çakıcı (Sun RepublicYarköy PGSK), Onur Furkan Gökalp (Korkuteli GD), Serdar Denktaş Dilim (Serhatköy SK)

3 Maç:Mehmet Mendeli (Yenişehir SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Tolunay Şengün (Bahçeli SK)

BTM KURULU KARARLARI

14.07.2023 tarihinde Gazimağusa Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yenişehir SK – Korkuteli GD müsabakasının 78.dakikasında Korkuteli GD takımının oyuncusu Şahin Özoğul rakip takım oyuncusuna defalarca yumruk vurması gerekçesiyle DT 43/2 uyarınca 4 maçtan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

