BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14-15-16 Temmuz 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Ümmet Çakıcı (Sun RepublicYarköy PGSK), Onur Furkan Gökalp (Korkuteli GD), Serdar Denktaş Dilim (Serhatköy SK)
3 Maç:Mehmet Mendeli (Yenişehir SK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
2 Maç: Tolunay Şengün (Bahçeli SK)
BTM KURULU KARARLARI
14.07.2023 tarihinde Gazimağusa Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yenişehir SK – Korkuteli GD müsabakasının 78.dakikasında Korkuteli GD takımının oyuncusu Şahin Özoğul rakip takım oyuncusuna defalarca yumruk vurması gerekçesiyle DT 43/2 uyarınca 4 maçtan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.
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