BTM 2’de bol gollü hafta

BTM 2 Liginde 1. Grup’ta 5. Hafta diğer gruplarda ise 4. Hafta maçları hafta sonu oynanırken, 7 grupta oynanan 20 maçta 95 gol atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2 Liginde 1. Grup’ta 5. Hafta diğer gruplarda ise 4. Hafta maçları hafta sonu oynandı.

Yedi grupta oynanan karşılaşmalarda adeta gol yağmuru vardı.

Oynanan 20 maçın tümünde gol olurken, en az gollü maçlarda 2 gol atılırken, 9 gollü maçta oynandı.

7 Grupta oynanan 20 karşılaşmada kale ağları 95 kez havalanarak maç başına 5 gol ortalamasına yaklaşıldı.

En farklı galibiyetleri 7. Grupta Yarköy ile Ergazi takımları rakiplerini 7 – 0 gibi farklı skorlarla yenerek alırken, en gollü maç ise Akdoğan ile Korkuteli arasında oynanan ve 4 – 5 biten maç oldu. Diğer en gollü maç ise Aslanköy ile Kırıkkale arasındaki 7 – 1’lik maç oldu.



Digiturk BTM 2. Lig’de haftanın sonuçları

1.GRUP

Doğancı-Amaara Gaziveren: 1 – 1

Gayretköy-Zümrütköy : 3 – 1

Serhatköy-Yedidalga: 1 – 2

2.GRUP

Çamlıbel-T.E.Tepebaşı : 1 – 4

E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D.: 2 – 0

Tatlısu-Akdeniz: 3 – 2

3.GRUP

Alayköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 2

Y.Perçinci-Taşkent: 1 – 3

Bahçeli-Dağyolu: 4 – 1

4.GRUP

Dilekkaya-Gaziköy: 4 – 1

Doğukent-Akıncılar: 1 – 6

Aslanköy-Kırıkkale: 7 – 1

5.GRUP

Alaniçi-E.U.Güvercinlik: 2 – 4

Akdoğan-Korkuteli: 4 – 5

Pergama-Mutluyaka: 4 – 1

6.GRUP

1461 İskele Trabzon-Ötüken : 0 – 3

Serdarlı-Boğaziçi: 2 – 1

7.GRUP

Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı: 3 – 0

Bafra-S.R.Yarköy:0 – 7

Ergazi-Büyükkonuk: 7 – 0

