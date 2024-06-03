banner913
banner932
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
17 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
23 0
 
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
29 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
17 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
95 0
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
38 0
banner1032
banner1038

Baf Ülkü Yurdu’nda seçim heyecanı

banner1020

BÜY yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Hasan Altınmakas, adaylık başvurusunda bulunan Ahmet Ertay ve Mehmet Cemal Kemanecioğlu yarışacağını ve toplam 414 üyenin oy kullanabileceğini açıkladı

banner974
Baf Ülkü Yurdu’nda seçim heyecanı
banner971
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nde 5 Haziran Çarşamba akşamı kulüp lokalinde yapılacak olan seçimli genel kurula hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Hasan Altınmakas, seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulu tarafından 5 Haziran Çarşamba akşamı kulüp lokalinde yapılacak olan seçimli genel kurul çalışmaları için görevlendirilen Hasan Altınmakas tarafından açıklama yapıldı.
Altınmakas yaptığı açıklamada kulübün tüzük maddelerinde belirtildiği gibi seçime 72 saat öncesinde adaylık başvuruları alındığınıve Genel kurula 2 Haziran pazar saat 20.00'de adaylık başvuru süresinin dolduğunu kaydetti.
Adaylık başvurusunda bulunan Ahmet Ertay ve Mehmet Cemal Kemanecioğlu yarışacağını ve toplam 414 üyenin oy kullanabileceğini açıklayan Hasan Altınmakas“Başka Baf Ülkü Yurdu yok, sahip çıkalım” sloganı ile tüm üyelere ve sempatizanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Altınmakas tüm üyeleri seçimli genel kurula davet etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.