Baf Ülkü Yurdu’nda seçim heyecanı

BÜY yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Hasan Altınmakas, adaylık başvurusunda bulunan Ahmet Ertay ve Mehmet Cemal Kemanecioğlu yarışacağını ve toplam 414 üyenin oy kullanabileceğini açıkladı

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nde 5 Haziran Çarşamba akşamı kulüp lokalinde yapılacak olan seçimli genel kurula hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Hasan Altınmakas, seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulu tarafından 5 Haziran Çarşamba akşamı kulüp lokalinde yapılacak olan seçimli genel kurul çalışmaları için görevlendirilen Hasan Altınmakas tarafından açıklama yapıldı.

Altınmakas yaptığı açıklamada kulübün tüzük maddelerinde belirtildiği gibi seçime 72 saat öncesinde adaylık başvuruları alındığınıve Genel kurula 2 Haziran pazar saat 20.00'de adaylık başvuru süresinin dolduğunu kaydetti.

Adaylık başvurusunda bulunan Ahmet Ertay ve Mehmet Cemal Kemanecioğlu yarışacağını ve toplam 414 üyenin oy kullanabileceğini açıklayan Hasan Altınmakas“Başka Baf Ülkü Yurdu yok, sahip çıkalım” sloganı ile tüm üyelere ve sempatizanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Altınmakas tüm üyeleri seçimli genel kurula davet etti.

