Mevlevi Kulübü Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Derneğinin başlattığı eylem sonrasında bir açıklama yaparak, “BTM 2 üvey evlat mı?”sorusunu sordu

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Derneği,devletin protokole uygun olarak hakem paralarını ödememesi sonrasında eylem başlatmıştı. Hakemler, hakem ücretlerini ödemeyen ev sahibi kulüplerin lisanslarını almaya başladılar.

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Derneğinin başlattığı eylem sonrasında bir açıklama yaptı.Mevlevi Spor Kulübünün açıklaması şöyle:

“Bildiğiniz üzere BTM 2 müsabakaları pandemi nedeniyle uzun bir ertelemeden sonra geçtiğimiz hafta sonu ile başlamıştır.

Bu zorlu süreçte BTM 2’de yaklaşık 35 – 40 takımımızın emeği ile oynayanlar bu yükün altından nasıl kalkacaklardır? Desteği olmayan biz BTM 2 kulüpleri olarak geçen yıldan kalan BTM 1 hakem paralarının ödenmemesinin cezasını bizlere mi çektireceksiniz?

Almış olduğunuz kararın bir an önce iptal edilmesi ve çözüm yollarınızın BTM 2 kulüpleri üzerinden değil hükümet ile çözümlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

