Doğan avantajlı başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda bu akşam Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak yarı final rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

Bu akşam saat 20:00’de, Mete Adanır Stadında Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak maçı Fehim Dayı yönetecek. Doğan Türk Birliği maça deplasmanda 1-0 kazandığı maçın avantajıyla çıkacak.



