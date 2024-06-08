BTM 2. Lig’de tempo yükseliyor

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla ilk devre tamamlanacak

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.

Gruplarında ilk iki sırada yer almak için mücadele eden takımlar arasında ilk 4 hafta sonunda bazı gruplarda alt ve üst sıralar arasında kopmalar yaşanmaya başlarken, liderlik çekişmesi de büyüyor.

Gruplarda ilk devre maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanmış olacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 1. Grup’ta 7. ve diğer gruplarda ise 5.hafta maçlarının programı ve hakemleri açıklandı.

Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:



1.GRUP (7.Hafta)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Gayretköy (Berk Bağrıkara)

18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Zümrütköy (Mert Aksu)

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-A.Gaziveren (Halil Atlar)

2.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-Çamlıbel (Abdullah Genç)

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-Tatlısu (Yusufcan Dönder)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-E.Sadrazam Kayalar (Yusuf Atlar)

3.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Alayköy (Abdulkadir Karadağ)

18.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Yenikent Perçinci (Burak Yiğit)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Bahçeli (Serdar Gürpınar)

4.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Dilekkaya (Cenk A.Özfuttu)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Aslanköy (Arif Malek)

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Doğukent (Ahmet Genç)

5.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Pergama (Burak Mandıralı)

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Akdoğan (Mehmet V.Çelik)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Alaniçi (Cenk A.Özfuttu)

6.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ötüken-Serdarlı (İsmail Ercan)

7.GRUP

8 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Ç.G.Yedikonuk (Baran Marangoz)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Ergazi (Serkan Özdenkçi)

9 Haziran 2024, Pazar

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-Bafra (Mehmetcan Erli)

