BTM 2. Lig’de heyecan Cuma günü yeniden başlıyor

BTM 2. Lig maçlarının 2. devresi Cuma günü 6 grupta oynanacak olan maçlarla başlayacak

İktisatbank BTM 2. Lig’de ikinci devre heyecanı bir haftalık bir rötar sonrasında Cuma günü yeniden başlıyor.

Geçtiğimiz hafta başlaması planlanan ancak ülkemizde Mersinlik bölgesinde yaşanan yangın felaketinden dolayı bir haftalık erteleme yapılan BTM 2. Lig maçlarının 2. devresi Cuma günü 6 grupta oynanacak olan maçlarla başlayacak.

BTM 2. Lig 6. Hafta maç programı şöyle:



1 TEMMUZ 2022, CUMA

1.GRUP

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Akçay (Hüseyin Eyyüpler)

2.GRUP

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Çamlıbel (Murat İzci)

3.GRUP

18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Ağırdağ Boğaz (Abdullah Genç)

5.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Pile (Ferhat Tuna)

6.GRUP

18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Tatlısu Seracılar (Emre Öztaşlı)

7.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Yarköy (Burak Mandıralı)

2 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

1.GRUP

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Gaziveren (Yusuf Atlar)

2.GRUP

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Akdeniz (Fatih Bardakçıoğlu)

3.GRUP

18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Bahçeli (Arif Malek)

4.GRUP

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Kırıkkale (Hakan Ünal)

5.GRUP

18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Tuzla (Ali Eren Orçan)

6.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-AutoriteCivisil (YusufcanDönder)

7.GRUP

18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Dipkarpaz (Olgun Canik)

3 TEMMUZ 2022, PAZAR

1.GRUP

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Yedidalga Aksu ()İsmail Ercan

2.GRUP

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Yeşil HarnıpKozanköy (Halil Atlar)

3.GRUP

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Serhatköy (Serdar Gürpınar)

4.GRUP

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Yeniceköy (Serkan Özdenkçi)

5.GRUP

18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Güvercinlik (Cenk Aras Özfuttu)

6.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Mutluyaka (Şakir Azizoğlu)

7.GRUP

18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Bafra (Mehmet Volkan Çelik)

