Şampiyonlar, mezuniyet törenine renk kattılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde ilk kez ortaokullarasıcimnastik yarışmaları düzenlenmişti.

Ortaokullarasıcimnastik yarışmalarında kız ve erkeklerde Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri, şampiyon olarak tarihe geçmişlerdi

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri okulun mezuniyet törenine de katılarak, eğitmenleri Nagihan Zekai eşliğinde gösteri yaptılar. Coşkulu bir şekilde gösterilerini sunan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri, izleyenler tarafından alkışlandılar.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu, ise elde ettikleri başarılardan dolayı Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçilerini kutlayıp ödüllendirirken, geceye katılan Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte sporcuların ödüllerini verdi.

Bu arada Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu gecede, yıl boyunca başarı elde eden tüm branşlardaki okul sporculara ödül takdim etti.

