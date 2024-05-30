Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı.

Birinci Grup’ta 5. Hafta diğer gruplarda ise 4. Haftanın oynanacağı BTM 2. Ligde haftanın programı şöyle:



DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 1.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Amaara Gaziveren

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı Gayretköy-Zümrütköy

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Yedidalga

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 2.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-T.E.Tepebaşı

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D.

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Akdeniz

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 3.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Ağırdağ Boğaz

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Dağyolu

18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Y.Perçinci-Taşkent

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 4.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Gaziköy

18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Akıncılar

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Kırıkkale

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 5.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-E.U.Güvercinlik

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Korkuteli

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Mutluyaka

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 6.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Ötüken

18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Boğaziçi

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 7.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Büyükkonuk

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-S.R.Yarköy



