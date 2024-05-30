Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın programı açıklandı.
Birinci Grup’ta 5. Hafta diğer gruplarda ise 4. Haftanın oynanacağı BTM 2. Ligde haftanın programı şöyle:
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 1.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Amaara Gaziveren
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı Gayretköy-Zümrütköy
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Yedidalga
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 2.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-T.E.Tepebaşı
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D.
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Akdeniz
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 3.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Ağırdağ Boğaz
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Dağyolu
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Y.Perçinci-Taşkent
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 4.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Gaziköy
18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Akıncılar
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Kırıkkale
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 5.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-E.U.Güvercinlik
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Korkuteli
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Mutluyaka
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 6.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Ötüken
18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Boğaziçi
DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 7.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Büyükkonuk
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-S.R.Yarköy
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