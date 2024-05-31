BTM 2. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 4. Ve 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Yedi grupta hafta sonu oynanacak olan karşılamaların başlama saatler 18.00 oldu.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:

1.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Amaara Gaziveren (Şakir Azizoğlu)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı Gayretköy-Zümrütköy (Burak Yiğit)

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Yedidalga (Serdar Gürpınar)

2.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-T.E.Tepebaşı (Fatih Bardakçıoğlu)

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D. (Halil Atlar)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Akdeniz (Yusuf Atlar)

3.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Ağırdağ Boğaz (Ahmet Genç)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Y.Perçinci-Taşkent (İsmail Ercan)

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Dağyolu (Şahin Coşkun)

4.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Gaziköy (Zekai Töre)

18.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Doğukent-Akıncılar (Mustafa Torun)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Kırıkkale (Abdullah Genç)

5.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-E.U.Güvercinlik (Abdulkadir Karadağ)

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Korkuteli (Cenk A.Özfuttu)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Mutluyaka (Yusufcan Dönder)

6.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Ötüken (Mehmet V.Çelik)

18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Boğaziçi (İbrahim Katmer)

7.GRUP

1 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı (Burak Madıralı)

2 Haziran 2024, Pazar

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-S.R.Yarköy (Mehmet V.Çelik)

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Büyükkonuk (Cenk A.Özfuttu)

